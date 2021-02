Mourinho: Triste spillere manglede energi mod Brighton

Hjemmeholdet kom foran efter bare 17 minutter, og uden den skadede anfører Harry Kane manglede Tottenham kvaliteten til at bringe sig tilbage i opgøret.

En af forklaringerne er ifølge Mourinho, at spillerne fik ondt af sig selv efter den første scoring.

- Vi startede ikke godt. I første halvleg følte jeg, at holdet var for nede over at lukke mål ind og over situationen. Der manglede energi, konstaterer portugiseren.

Han tilføjer, at han er tilfreds med holdets præstation i anden halvleg, selv om udligningen udeblev.

- I de sidste 25-30 minutter gav de alt. Drengene viste fantastisk kampånd i anden halvleg og viste, at de lider. De prøvede at kæmpe mod tristheden, siger Mourinho.

Tottenham ligger nu på en sjetteplads i Premier League, hvor holdet kun har vundet to af sine seneste ni kampe.

Torsdag møder holder Chelsea på hjemmebane.