Mourinho: Jeg har et godt forhold til Christian Eriksen

Christian Eriksens fremtid i Tottenham er usikker, og han har flittigt varmet bænket efter managerskiftet til portugiseren José Mourinho.

Eriksen og Mourinho har holdt et møde om danskerens fremtid, og manageren vil ikke ud med, hvad Christian Eriksen sagde på mødet, men Mourinho understreger på et pressemøde, at de to har et godt forhold.

- Det eneste, jeg ved, er, at hans kontrakt løber ud, når sæsonen slutter. De samtaler, som jeg har haft med Christian, er private samtaler, som jeg ikke kommer til at dele.

- Han var meget ærlig over for mig, og jeg var meget ærlig over for ham. Vores forhold er virkelig, virkelig godt. Vi har et rigtig godt forhold, som startede den første dag. Jeg kommer ikke til at svigte den tillid og det forhold, siger Mourinho på pressemødet ifølge Sky Sports.

Samtidig understreger han, at det er Christian Eriksen, som selv skal melde det ud, når danskeren får sin fremtid på plads.

- Det er ikke mig, der skal fortælle jer det. Det er op til Christian at fortælle jer noget, hvis han vil, siger Mourinho.

Christian Eriksens kontrakt udløber ved udgangen af juni, og til den tid kan han skifte, uden at hans kommende klub skal betale en overgangssum. Alternativt kan Tottenham sælge ham i januar i stedet.

Da Tottenham i onsdags fik klø ude mod Bayern München i Champions League, fik Christian Eriksen for første gang lov til at spille en hel kamp under José Mourinho, der har stået i spidsen for Tottenham i seks kampe.

Fynboens præstationer i efteråret har givet anledning til kritik fra Tottenhams fans, men Mourinho er glad for den indsats, som Eriksen leverer på banen.

- Hver gang, jeg bruger ham, synes jeg, at han tydeligt viser den kvalitet, han har. Han forsøger at hjælpe holdet, når han er på banen, hvilket er vigtigt for mig, uanset hvordan fremtiden ser ud.

- Alle spillere har op- og nedture, og nogle gange har det ikke noget med deres kontrakt at gøre, siger Mourinho.

Tottenham møder søndag Wolverhampton på udebane i Premier League.