Motorsportsløb vil samle 135.000 tilskuere i maj

Op til 135.000 tilskuere vil efter planen være på plads til at overvære motorsportsløbet Indianapolis 500 i næste måned.

Det oplyser løbsarrangøren på sin hjemmeside.

Det vil gøre billøbet til den sportsbegivenhed med flest tilskuere, siden coronapandemien sidste år lammede meget af sportsverdenen.

Men selv om antallet af tilskuere måske lyder højt, vil tribunerne ikke engang være halvt fyldte.

Det svarer ifølge arrangøren til 40 procent af kapaciteten på Indianapolis Motor Speedway.

Tilskuere skal bære mundbind under løbet, og ved indgangen vil deres temperatur blive tjekket.

- Vores fans betyder alt for os, og vi kan ikke vente med at byde dem velkommen igen til dette års Indy 500, siger præsidenten for Indianapolis Motor Speedway, J. Douglas Boles.

- Byen og staten har arbejdet for at tage de passende helbreds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, så vi kan slå dørene op for et begrænset, men meget entusiastisk publikum.

Det er endda muligt at blive vaccineret mod coronavirus på racerbanen fra 24. til 30. april, lyder det.

Sidste år blev billøbet, der er en af verdens største endagsbegivenheder i sportsverdenen, afholdt uden tilskuere.

Japaneren Takuma Sato er forsvarende mester i løbet, som afholdes 30. maj.