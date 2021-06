Motiveret Braithwaite forventer at se danskerne være klar

Torsdagens opgør i Parken mod Belgien kan efter åbningsnederlaget under de højst usædvanlige omstændigheder vise sig afgørende for danskernes chancer for avancement.

Men selv om spillerne stadig bearbejder lørdagens oplevelser, forventer angriberen Martin Braithwaite at se et dansk hold, der er klædt på til opgaven.

- Når vi går ind på banen torsdag, skal alle nok være klar til at gøre det, de skal gøre, siger han.

FC Barcelona-spilleren var en af dem, der var først henne ved Eriksen, og de indre billeder af episoden af kollapset og genoplivningen har han svært ved at få ud af hovedet.

Fodbolden er derfor et tiltrængt pusterum, og holdkammeraten, der meldes i god forfatning efter omstændighederne, er en stor motivation.

- Der er ikke nogen tvivl om, at min motivation er at tænke på Christian og gå ud og levere en god kamp i Parken.

- Jeg ved, at Danmark står sammen i modgang, og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at blive specielt på torsdag. Der kommer til at være en sindssyg opbakning, og det kommer til at hjælpe os spillere, siger han.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel erkender, at det ikke bliver nemt at spille fodbold med den voldsomme oplevelse i bagagen.

- Vi har en kamp på torsdag, som vi skal navigere os igennem. Vi bliver nødt til at vinde, for vi gik ud og tabte. Det er en svær position.

- Vi håber, at vi kan gå ud og gøre noget ekstraordinært sportsligt for Christian. Det er klart, at vi bliver nødt til at vende det til noget motivation og noget positivt.

- Det er også meget væsentligt og vigtigt at huske, at der er noget positivt i det her. Christian er her, og det kunne være endt meget værre.

- Det vigtigste er, at vi gør vores bedste, som vi gjorde i situationen og de resterende 50 minutter af kampen.

- Hvis det ikke er nok, så er det ikke nok. Men vi vil i hvert fald give absolut alt, hvad vi har, siger han.

Hvis danskerne ikke opnår det ønskede resultat og ryger ud af slutrunden, er de i hvert fald blevet mindet om noget meget vigtigt under EM.

- I livet er det vigtigt at have sit helbred. Ens kære er vigtige. Fodbold er ikke så vigtigt. Vi elsker selvfølgelig fodbold og vil gå ud og gøre alt, hvad vi kan. Men hvis vi bruger ordet vigtig, er der vigtigere ting i livet end en fodboldkamp, siger Braithwaite.