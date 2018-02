Morten Olsen går på trænerpension

- Jeg er 68 år, og jeg skal ikke længere være træner. Jeg har været over 40 år i fodboldbranchen, og der er også andre ting i livet, så trænerlivet er ovre, siger Morten Olsen til avisen.

Han har tidligere indikeret, at det ville gå i den retning.

I efteråret afviste han blandt andet at blive landstræner for Ungarn, men dengang var han ikke helt afvisende over for, at der kunne komme så fristende et tilbud, at han ikke kunne sige nej.

Men nu lader beslutningen om at droppe trænergerningen til at være definitiv.

- Et trænerjob er 24 timer om dagen syv dage om ugen, og det har jeg prøvet i mange år. Den tid er forbi. Nu er jeg pensioneret, siger Morten Olsen til Bild.

Avisen skriver ikke noget om, hvor vidt et andet job i fodboldverden kan være interessant for Morten Olsen. Tidligere er han blevet sat i forbindelse med et job som sportschef i eksklubben Anderlecht.

Morten Olsen havde en lang spillerkarriere, før han i 1990 fik sit første store trænerjob som cheftræner i Brøndby. Siden trænede han FC Köln og Ajax med begrænset succes, før han i 2000 blev landstræner.

Den post bestred han indtil november 2015, hvor han trak sig, efter Danmark tabte til Sverige i to EM-playoffkampe.