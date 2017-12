Morten Olsen: Henning Jensen var vellidt af alle

- Det er først og fremmest trist og forfærdeligt at læse, at han er død i en så tidlig alder. Det er ens egen alder jo.

- Han var meget vellidt blandt alle. Han indordnede sig under de forhold, der var, og han var bare et beskedent menneske.

- Han var et dejligt menneske at være sammen med, og han havde en tør humor og var nem at have med at gøre, siger Morten Olsen.

Han var med i både Henning Jensens første landskamp i 1972 og i Henning Jensens 21. og sidste landskamp i 1980.

Morten Olsen husker Henning Jensen som en evig kilde til uro i modstandernes forsvar.

- Fodboldmæssigt var han et lysende talent, som kom direkte på landsholdet fra Nørresundby i Danmarksserien.

- Han var en teknisk fin spiller og en god dribler. Han var udfordrende og ofte på det rette sted i boksen, så han kunne lave sine mål, uanset hvem han spillede for.

- Han var det, vi dengang kaldte en gade- og vejspiller, en selvlært fodboldspiller, som kunne lide at spille fodbold og var en målscorer, samtidig med han var en udfordrende spiller.

- Jeg mener, at han til sidst sluttede som libero, bageste mand, efter at han havde fået en utrolig erfaring som fodboldspiller, siger Morten Olsen.

Den tidligere landstræner mindes også en seriøs samtale mellem de to efter rusen over at have kvalificeret sig til det forestående OL i München i 1972.

- Jeg kan huske, at Henning og jeg var med til at kvalificere Danmark til OL i 1972 med en 3-2-sejr i Rumænien. Der vidste vi begge, at vi havde mulighed for at skifte til udlandet og dermed gå glip af OL.

- Henning kunne skifte til Gladbach, og jeg kunne skifte til Cercle Brugge, så vi kunne skrive professionelle kontrakter.

- Alle var selvfølgelig glade efter sejren i Rumænien, hvor vi så sad sammen på en kantsten et eller andet sted i Bukarest og snakkede om at skifte klub eller lade være. Det endte med, at vi skiftede, og vi ikke kom til OL.

- Han fik en fantastisk karriere, og man må sige, at han er en af de bedste spillere, vi har nogensinde har haft. Han blev mester i tre forskellige lande - Tyskland, Spanien og Holland, siger Morten Olsen.

Efter Henning Jensens succesfulde tid i Gladbach skiftede han til Real Madrid og siden Ajax, før han via AGF endte tilbage i Nørresundby.