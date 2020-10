Morten Østergaard kan fortsætte som AGF-ambassadør

Udtalelsen kommer, efter at Morten Østergaard onsdag trak sig som politisk leder for De Radikale på grund af håndteringen af en krænkelsessag.

Morten Østergaard fortsætter med at være ambassadør for fodboldklubben AGF, såfremt han selv ønsker det.

- Vi har drøftet det her i bestyrelsen i AGF og har den holdning, at Morten Østergaard stadig er ambassadør i AGF, hvis han ønsker at være det, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Morten Østergaard gik af som følge af sin håndtering af en sag om, at han rørte partifællen Lotte Rod på låret for ti år siden.

- Vi har fulgt sagen i pressen, og Morten Østergaard har valgt at stoppe, på grund af den måde han har håndteret den her sag på, og vi mener ikke, at det har noget at gøre med hans relation til AGF, siger Lars Fournais.

Bestyrelsesformanden forklarer beslutningen med, at Østergaard gik af som følge af håndteringen af sagen, og at han har taget konsekvensen.

- Vi går ud fra, at han stadig har en stor kærlighed til AGF og vil gøre en indsats i AGF. Derfor er han stadig ambassadør, hvis han ønsker at være det.

- Vi noterer os, at han har taget en konsekvens, og det har vi taget til efterretning. Det er sådan, vi ser på det, siger Lars Fournais.

Morten Østergaard meddelte sin afgang som leder onsdag.

- Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid, lød det onsdag fra Østergaard.

Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten som politisk leder i De Radikale.