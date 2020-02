Morten Bruun: FCK ryger ud mod Celtic med Esbjerg-indsats

Det fastslår Morten Bruun, fodboldkommentator hos Discovery, der ikke var imponeret over FCK's spil i fredagens 0-1-nederlag i Superligaen.

Hvis FC København torsdag aften leverer en præstation mod Celtic som i den seneste kamp mod Esbjerg, vil københavnerne ryge ud af Europa med et brag.

Han vurderer, at Celtic lige nu vil være stærkere over de to kampe mod FCK i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

- Jeg vurderer, at Celtic er svage favoritter. Og så må jeg sige, at jeg er ked af, at jeg var nede og se FC København spille mod Esbjerg i fredags. For hvis de spiller sådan, så ryger de i hvert fald ud.

- Jeg havde håbet på at se et FCK-hold, som havde givet mig en fornemmelse af, at de var mere klar til mødet med Celtic, siger Morten Bruun.

Mens Superligaen i den forgangne weekend netop startede op efter en lang vinterpause, har Celtic været i fuld gang med at spille kampe i den bedste skotske fodboldrække.

- Det er en udfordring, som danske klubber og i særdeleshed også FCK har kæmpet med. Det her med at møde et hold, hvis liga er i fuld sving, på et tidspunkt hvor man ikke selv er kommet ordentligt op i tempo.

- Nede i Esbjerg lignede FCK et hold, der skulle bruge endda et par uger på at komme rigtigt op i tempo, siger Morten Bruun.

Han mener ikke, at FCK har kvalitet nok til at nå langt i årets turnering.

- Det er jo tilladt at drømme. Men FCK's hold er i øjeblikket ikke et hold, der kan gå langt i knockoutfasen. Jeg vil allerede nu sige, at FC Københavns europæiske kampagne har været en succes.

- Men hvis de skulle slå Celtic ud, så begynder feltet at blive indsnævret. Der vil stadig være hold, som FCK ville have en chance imod.

- Men jeg synes bare ikke, at det aktuelle FCK-hold er så stærkt, at det er realistisk at kigge ret meget længere frem end kampen mod Celtic, lyder det fra Morten Bruun.

FCK's kamp mod Celtic går i gang torsdag klokken 18.55.