Mors-Thy uddeler øretæver ude mod Sønderjyske

Med sejren spillede gæsterne sig på tredjepladsen i rækken efter Aalborg Håndbold og GOG.

Mors-Thy nåede op på ti point for syv kampe efter sejre senest over Ribe-Esbjerg og Lemvig-Thyborøn.

Gæsterne var i front efter et kvarter med 10-8, og tre scoringer i træk til gæsterne sørgede for en komfortabel føring på fem mål.

Gæsterne gik til pausen foran 20-13, og det var ikke mindst takket være Erik Thorsteinsen Toft, der stod for syv scoringer på syv forsøg for Mors-Thy.

Thorsteinsen Toft bombede videre efter pausen, og med sin niende scoring i opgøret, sørgede han for føring på 25-16.

Uden yderligere scoringer fra den 27-årige nordmand kom gæsterne på 32-22 med ti minutter igen.

Så var det for alvor op ad bakke for træner Jan Pytlicks tropper, og det handlede mest om at forsøge at pynte på nederlagets størrelse, men det lykkedes ikke, og hjemmeholdet løb ind i en gevaldig lussing.

Skanderborg Håndbold var også i kamp onsdag, og her blev det til to point hjemme mod Ribe-Esbjerg, som blev besejret 29-27.

Det var Skanderborgs fjerde sæsonsejr i seks kampe, og klubben har otte point, mens gæsterne i syv kampe har hentet tre point.