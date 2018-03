Mors-Thy-chef om slutspilschance: Det er ikke umuligt

Efter 22 af 26 runder i grundspillet ligger den nordjyske klub nummer ni, et point fra Nordsjælland Håndbold på ottendepladsen, der giver adgang til slutspillet.

Mors-Thy Håndbolds sportschef, Henrik Hedegaard, er behersket optimist om mulighederne for at sikre en placering i slutspillet.

- De er til stede, lad mig sige det sådan. Jeg vil ikke sige, at mulighederne er fantastisk gode, men de er heller ikke umulige, siger han før mandagens hjemmekamp mod Bjerringbro-Silkeborg, ligaens nummer tre.

Mors-Thy Håndbold nåede sidste år med i slutspillet for første gang siden klubbens eventyrsæson i 2012/2013, hvor nordjyderne sluttede på fjerdepladsen i slutspillet.

Henrik Hedegaard vurderer, at det har stor betydning for klubben at komme med i slutspillet.

Det vil give Mors-Thy minimum tre hjemmekampe yderligere mod andre hold fra top-8 i grundspillet, og det giver gevinst både sportsligt og økonomisk.

- Én ting er at spille i ligaen, noget andet er også at få lov til at spille slutspil, hvor det spidser mere til.

- Det er med til at hærde nogle af de unge spillere, som vi gerne vil have, skal komme fremad.

- Det er ikke sådan, at vi stopper millioner i lommen ved at komme i slutspillet, men man kan eksponere sine partnere anderledes, siger Henrik Hedegaard.

Hvis Mors-Thy Håndbold ikke formår at komme i slutspillet om medaljer, skal klubben i stedet deltage i et helt andet slutspil, nemlig det om at undgå nedrykning.

Holdene, der slutter mellem nummer 9 og 13 i grundspillet, skal spille mod hinanden i et gruppespil.

Mens de fire bedste hold klarer frisag, skal det dårligste hold efter de fire gruppekampe møde enten nummer to eller tre fra den næstbedste række i playoffkampe om en plads i 888 Ligaen i næste sæson.

I de seneste sæsoner har ligaens nummer 9-11 efter grundspillet hverken deltaget i det ene eller det andet slutspil.

Deres sæson sluttede efter grundspillet, og det medførte, at klubberne ikke spillede ligakampe af betydning i omkring fem måneder.

Henrik Hedegaard har det fint med, at systemet igen er blevet lavet om, så nummer 9-11 efter grundspillet atter skal spille betydende kampe.

Også selv om det betyder, at Mors-Thy kan risikere at rykke ned efter for eksempel at være sluttet som nummer ni i grundspillet.

- Det har jeg det faktisk fint med. Nu er vi selv en af de klubber, der indtil sidste år lå i det limbo i to-tre år fra midt i marts og frem til september.

- Det er lang tid bare at skulle træne. Det hilser jeg velkomment. Der er en risiko med det, men bliver man sidst i den gruppe, har man nogle muligheder mod vinderen af kampene mellem nummer to og tre i 1. division.

- Man ryger ikke direkte ud, man kan stadig selv være med til at afgøre det.

- Der er da en latent risiko, men jeg hilser det velkomment. Vi har brug for de kampe, også over for vores sponsorer, siger Mors-Thy Håndbolds sportschef.