Momota vinder første titel efter bilulykke

Momota vandt søndag det japanske mesterskab for tredje år i træk efter en finalesejr over landsmanden Kanta Tsuneyama på 18-21, 21-12, 21-17.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Momota har ikke deltaget i en turnering, siden han i januar befandt sig i en bil, der var involveret i en alvorlig bilulykke i Malaysia.

Efter en sejr over danske Viktor Axelsen i Malaysia Masters var Momota på vej mod lufthavnen, da bilen forulykkede.

Chaufføren blev dræbt, mens Momota kom slemt til skade.

Under coronapandemien har badmintonsporten med få undtagelser ligget stille, og Momota har bevaret sin førsteplads på verdensranglisten.

Han blev presset i flere af kampene frem mod titlen ved det japanske mesterskab og erkender, at han var lidt rusten.

- Jeg havde ikke spillet i lang tid, så jeg var lidt nervøs op til kampene. Men jeg tror, at mit spil vil vende tilbage, nu hvor jeg har vundet titlen, siger han.

26-årige Momota vandt hele 11 titler i 2019 og er udset som et af Japans største guldhåb ved sommerens OL i Tokyo.

Forventningspresset mærker han tydeligt.

- Jeg er 70 procent lettet og 30 procent glad, siger Momota efter sejren.

- Jeg er kendt som verdens nummer et, så jeg føler ikke, at jeg kan tillade mig at tabe.

- Det var ikke let for mig at blive nummer et. Det er en kombination af min erfaring og mine evner, og jeg hader virkelig at tabe.

- Den stolthed hjælper mig, men det lægger også et pres, og jeg vil hele tiden opnå mere, siger han.

Næste opgave for Momota og de øvrige badmintonspillere i verdenseliten er super 1000-turneringen Thailand Open, som spilles fra 12. til 17. januar.