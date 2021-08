Mohamed Daramy ser frem til at møde ind i landsholdslejren

- Jeg er virkelig stolt over at være blevet udtaget til A-landsholdet. Det er noget, man aldrig glemmer, og det bliver rigtig spændende at møde ind i lejren i næste uge og vise sig frem, siger han.

- Så må vi se, om jeg gør det godt nok til også at komme i kamp, lød det med henblik på de tre kommende kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

I udtalelsen tillægger Daramy FC København stor betydning for de fremskridt, han har gjort de seneste år.

- Jeg vil gerne takke alle i klubben for at have hjulpet mig hertil. Det er kun ét år siden, at jeg spillede min første ungdomslandskamp for Danmark overhovedet, så det er vildt at være nået så langt allerede.

- At gå fra en U19-landskamp sidste år, over at spille på U21-landsholdet og nu helt til det 'rigtige' landshold, er virkelig stort for mig.

Danskeren fik først dansk statsborgerskab i 2020, hvorefter han senere fik debut for det danske U19-landshold og sidenhen U21-holdet. Indtil videre er det blevet til seks kampe.

Udtagelsen stod klart, efter at landstræner Kasper Hjulmand tirsdag udtog i alt 26 spillere til de førnævnte kampe.

- Daramy har haft et opadgående forår. Han spillede en rigtig god kamp for U21-holdet mod Tyskland i EM-kvartfinalen. Han har nogle spidskompetencer, vi ikke har mange af i dansk fodbold, sagde Hjulmand.

- Han kan drible og sætte en mand fra nul. Efter sommeren har han taget endnu større skridt fremad, og det er ikke bare én kamp, han har været god i, men i mange kampe.

Det har også været nok til, at Ajax har valgt at købe Daramy for 12 millioner euro svarende til omkring 90 millioner kroner.