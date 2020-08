Mørkøvs mand blev slået igen: Vi må ikke blive grådige

- Det havde været fantastisk med en sejr. Men vi kan heller ikke tillade os at være for grådige, når nu Julian Alaphilippe vandt i går (søndag, red.), siger Michael Mørkøv.

Han konstaterer, at Bennett igen var i den rigtige position og var med helt fremme, da etapen skulle afgøres.

- Når vi ser video, er der sikkert nogle ting, vi kunne have gjort anderledes. Men jeg gjorde mit bedste, og det er jeg også sikker på, at Sam gjorde. Når man gør det, er der ikke så meget at fortryde.

- Det er bare ærgerligt, at der var én, der var hurtigere, siger Michael Mørkøv.

Alaphilippes etapesejr søndag gør også, at der er ro på det sejrsvante Quick-Step-hold.

Men for Mørkøvs og Bennetts egen stoltheds skyld, skulle der allerhelst falde en spurtsejr af, inden Tour de France slutter om tre uger.

- Sam har aldrig vundet i Touren, så det er selvfølgelig noget, vi er meget opsatte på, siger Michael Mørkøv.