Mørkøvs lyntog får æren for uventet optur

Og en af det belgiske holds mest unikke kvaliteter er evnen til at gøre sine sprintere gode.

Intet sted kommer det bedre til udtryk end i Mark Cavendishs overrumplende succes ved Tour de France, hvor han fredag går på jagt efter sin fjerde etapesejr.

Den 36-årige brite havde ikke vundet et cykelløb i næsten tre år, da han før denne sæson vendte tilbage til Quick-Step. Nu har han vundet otte gange på tre måneder.

- At han er blevet konkurrencedygtig igen, skyldes nok også hans dygtige holdkammerater, blandt andre Michael Mørkøv, der helt sikkert er verdens bedste leadoutrytter.

- Det er lige før, at hvis jeg sad på hjul af ham, så ville jeg også kunne vinde en spurt, lyder det med et grin fra knapt så spurtstærke Christopher Juul-Jensen, der kører Tour de France for BikeExchange.

Quick-Step har med hjælp fra sit berømte sprintertog en lang tradition for at udvikle topsprintere og på den måde dominere Tour de France.

I 2019 var det Elia Viviani. Sidste år Sam Bennett. Tidligere var det navne som Fernando Gaviria, Marcel Kittel og, nå ja, Mark Cavendish i en yngre og mere eksplosiv udgave.

Men 2021-udgaven af Tour de France har været den ultimative test for holdets succesmodel. Denne gang kom man ikke til Frankrig med en sprinter i sin bedste alder eller et lynhurtigt talent på vej frem.

Man kom med en falmet stjerne, der er et godt stykke på den forkerte side af karrieretoppen.

- Cavendish har kørt forfærdeligt de senere år, og vi har dømt ham død flere gange og syntes, han skulle være stoppet. Det her var der ingen af os, der havde regnet med, siger Kim Andersen, der er sportsdirektør på Trek.

Christopher Juul-Jensen havde også indstillet sig på at have set det sidste til Cavendish som aktiv rytter.

- Jeg kørte mod ham sidste efterår, hvor det virkede, som om det var hans sidste cykelløb. Historien var, at han ikke kunne få en kontrakt nogen steder.

- Det var lidt en sørgelig måde at slutte så flot en karriere på. Men heldigvis gik det anderledes, siger Juul-Jensen

Britens kanonsucces på karrierens faldereb føjer sig ind i rækken af store bedrifter af sprintertoget med danske Michael Mørkøv som dirigent.

- De kører jo supergodt og leverer ham perfekt til spurterne med Mørkøv og Asgreen i hovedrollerne. Holdet har meget af æren for det, siger Jakob Fuglsang.

Han er jævnaldrende med Cavendish og har fulgt ham i det meste af karrieren.

- Det er virkelig imponerende, at han kan komme tilbage på den måde, siger Jakob Fuglsang.

Selv har den genopstandne sprinter heller ikke forsømt en lejlighed til at hylde sine stærke holdkammerater.

Som han sagde, da han i tirsdags vandt sin tredje massespurt i løbet:

- Jeg gjorde intet. Holdet lavede det hele.

Det er naturligvis en forsimpling. Og man skal heller ikke se bort fra, at Cavendish selv har oppet sig i denne sæson, påpeger Kim Andersen.

- I sidste ende er det ham selv, der skal gøre det, men han skal også have nogle omgivelser, der gør, at han har mod og kræfter til at arbejde for det.

- Han ligner en cykelrytter nu i modsætning til de seneste par år. Han er markeret og tynd, siger Kim Andersen.

På torsdagens flade etape fik et udbrud lov at køre i mål. Men Cavendish har fredag endnu en mulighed for at hente karrierens 34. etapesejr i Tour de France og dermed tangere Eddy Merckx' rekord.