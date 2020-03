Mørkøv vinder suverænt VM-guld med Norman efter isolation

En begivenhedsrig uge på godt og ondt sluttede på eventyrlig vis for den danske cykelrytter Michael Mørkøv og hans makker Lasse Norman Hansen søndag eftermiddag.

Dagen efter at Michael Mørkøv fik grønt lys til at køre efter at have siddet i isolation på sit hotelværelse i Berlin, vandt han og Norman guld i parløb ved VM i banecykling.