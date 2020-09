Mørkøv troede selv at han kunne vinde i holdkammerats triumf

Faktisk kørte Quick-Step-danskeren så hurtigt, at han selv følte, han kunne køre sejren hjem.

Cykelrytteren Michael Mørkøv leverede et formidabelt forarbejde, da holdkammeraten Sam Bennett tirsdag vandt 10. etape af Tour de France.

- 100 meter fra mål troede jeg faktisk selv, at jeg vandt. Jeg fik åbnet en rigtig god spurt så sent som på 250-metermærket og fik virkelig strakt det ud. På 150-metermærket kiggede jeg under skulderen og kunne stadig ikke se nogen.

- Et kort moment tænkte jeg: "Hvad fanden, er det mig, der kører den hjem her?". Men nej, det var en hård modvindsspurt, og jeg vidste, de ville komme flyvende til sidst. Så kom Sam helt inde langs barrieren og kunne køre ind og vinde.

29-årige Sam Bennett har flere gange været tæt på at snuppe en etapesejr i årets udgave af det franske etapeløb, men hver gang har det været lige ved og næsten.

Mørkøv er godt tilfreds med, at han denne gang kunne føre sin hurtige holdkammerat til sejr.

- Det et jo ligesom det, jeg er med for. At levere ham til en sejr som denne. Det er en kæmpe lettelse, siger Michael Mørkøv.

Han understreger, at det ikke kun er Bennett, der har været under pres. Hvis Mørkøv skal retfærdiggøre sin rolle på holdet, skal der sejre til.

Her kan han ikke rigtigt bruge sekundære placeringer, som Bennett fik i første Tour-uge, til så meget.

- At blive udtaget blandt de otte ryttere til Tour de France på et af verdens bedste cykelhold, så er der et vis pres på. Der er rigtig mange dygtige cykelryttere derhjemme, der ikke kom med.

- Som etaperne er skredet frem, og det ikke er lykkedes, så begyndte presset at vokse. Så vi var meget opsatte, på at bøtten skulle vende, forklarer han.

Sam Bennett har tidligere vundet etaper i Giro d'Italia og Vuelta a España, men sejren i Touren var irerens første.