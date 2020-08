Mørkøv tilslutter sig omfattende kritik af farlige ruter

En lang række cykelryttere har været en tur i asfalten, efter at cykelsporten i august for alvor er vendt tilbage efter coronapausen.

Og ifølge rytterne selv skyldes det blandt andet uansvarlig ruteplanlægning fra løbsarrangørerne - og i sidste ende Den Internationale Cykelunion (UCI).

Det får nu også danske Michael Mørkøv (Quick-Step) til at kritisere UCI.

- I løbet af de seneste par uger har vi været uheldige med nogle tilfælde, som ikke burde finde sted i cykelsporten.

- Derfor prøver jeg at appellere til UCI - selv om det er som at tale til en dør - at det må være den overordnede cykelunion, der skal tage noget ansvar. Men hver eneste gang, der er nogen former for uheld eller ulykker, så fralægger de sig ethvert ansvar. Det er helt forkert, siger Mørkøv til TV2 Sport.

Kritikken er især blevet skudt i gang af Fabio Jakobsens uhyggelige styrt i Polen Rundt. Hollænderen styrtede på opløbsstrækningen, der gik ned ad bakke og efterfølgende fik kritik for sine barrierer.

Rytterne har også brokket sig over hullede veje og farlige nedkørsler - blandt andet i det netop overståede Critérium du Dauphiné.

Det franske etapeløb bød på en lang række styrt.

Blandt andre var Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der er en af favoritterne til Tour de France, en tur i asfalten, og det samme var holdkammerat Steven Kruijswijk og tyske Emanuel Buchmann (Bora).

I klassikerløbet Lombardiet Rundt styrtede det belgiske stortalent Remco Evenepoel (Quick-Step) og brækkede et bækken og beskadigede en lunge.

Lombardiet Rundt endte med at blive vundet af Jakob Fuglsang (Astana).