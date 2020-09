Mørkøv til Paris i triumf: Måske det største i min karriere

Danske Michael Mørkøv lægger da heller ikke skjul på, at han oplevede et af sit cykellivs højdepunkter, da han førte Quick-Step-sprinteren Sam Bennett til sejr på sidste etape af Tour de France søndag aften.

- Det er måske det største i min karriere overhovedet som leadoutman. Det er det flotteste sted, en sprinter kan vinde. Det er en drøm. Vi var utrolig tæt på sidste år med Elia Viviani. Nu lykkedes det, siger Michael Mørkøv.

Quick-Step var lige ved at blive snydt af Mørkøvs landsmand Mads Pedersen og hans Trek-makker Jasper Stuyven.

De lagde sig imellem, så Bennett med 250 meter til målstregen mistede Mørkøvs hjul. Her måtte den 35-årige dansker bruge al sin erfaring.

- Da jeg gik ind i sidste sving, gik jeg ud fra, at Bennett sad på mit hjul. Jeg gjorde klar til at levere ham. Men jeg orienterede mig bagud og så, at han sad i tredje position.

- Derfor trådte jeg kort an, så jeg fik Jasper Stuyven til at åbne en tidlig spurt, hvilket gjorde, at han endte med at køre leadout for Sam.

- Hvis jeg ikke havde tænkt mig om og bare var kørt til stregen, havde jeg kørt Mads til sejr. Det kan godt være, jeg var blevet populær på det i Danmark, men ikke i holdbussen, griner Mørkøv.

Mads Pedersen måtte nøjes med andenpladsen i sit sidste løb i regnbuetrikoten.

Også dannebrogstrøjen var synlig på den sidste kilometer på den berømte boulevard. Danmarksmester Kasper Asgreen tog et stort slæb for at holde Quick-Step forrest hen mod opløbssvinget.

- Vi så ud til at mangle en enkelt mand på den sidste kilometer, men Kasper har jo en fantastisk topfart og kan køre som tre mand.

- For mit eget vedkommende var det bare et spørgsmål om at holde hovedet koldt og opsøge muligheden, siger Michael Mørkøv.

Han var del af et succesfuldt Quick-Step-hold, der både vandt tre etaper og pointkonkurrencen og desuden havde den gule førertrøje i nogle dage i begyndelsen af løbet.

- Vi kan vist ikke bede om mere, siger Mørkøv.