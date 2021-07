Mørkøv så historisk ridt fra Cavendish på nærmeste hold

Mørkøv leverede som sidste mand fra Quick-Step-holdet Cavendish i den forventede massespurt på 13. etape. Briten endte med at vinde, og Mørkøv blev nummer to.

Danske Michael Mørkøv var fredag på allernærmeste hold vidne til et stykke cykelhistorie.

Det var ikke bare etapesejr nummer fire for Cavendish i årets løb. Det var britens etapesejr nummer 34 i alt i Touren. Dermed tangerede han rekorden for flest antal etapesejre i Tour de France.

Rekorden deler Cavendish nu med den belgiske legende Eddy Merckx, som vandt sin sidste etapesejr i 1975, og for hans danske løjtnant har det været en stor oplevelse at være en del af rekordjagten.

- Det er en historie i sig selv, at Mark kommer tilbage og vinder her i Tour de France. Og det er første gang, jeg har været med til at køre fire sejre ind med en sprinter.

- Det har været en ubeskrivelig Tour indtil videre, siger Michael Mørkøv.

Da der manglede få meter af etapen, lå Mørkøv forrest. Men han var klar over, at Cavendish ville komme blæsende forbi til sidst.

- Jeg går jo ind i en spurt med fuld fokus på at køre den hjem for min sprinter.

- Jeg åbner også spurten tidligt, så det passer med, at han kommer forbi. Men 50 meter fra stregen lå jeg forrest, og det var en fantastisk følelse at køre til mål på den måde, siger Mørkøv.

Han medgiver også, at det havde været en akavet oplevelse, hvis han havde "stjålet" sejren fra Cavendish på et tidspunkt, hvor briten jagtede en historisk rekord.

- Det havde nok givet lidt dårlig stemning, hvis jeg havde snuppet den lige for næsen af ham, siger den danske leadoutekspert med et grin.

Med fire sejre har Quick-Step været altdominerende i massespurterne. Det var selvfølgelig til holdets fordel, at en af de farligste konkurrenter Caleb Ewan udgik allerede på 1. etape.

Men meget skal også tilskrives et stærkt sammensat hold og en sprinter, der har genfundet formen på det rigtige tidspunkt.

- Vi har et fantastisk hold. Kasper (Asgreen) holder os altid i den rigtige position på de sidste fem kilometer. (Davide) Ballerini er en toprytter, der vandt Omloop Het Nieuwsblad i starten af året.

- Selv har jeg godt styr på spurterne, og Mark er en utrolig erfaren sprinter, der selv ved, præcis hvornår han skal køre. Og så er der jo flere sprintere, der er udgået af dette løb allerede, siger Michael Mørkøv.

Også Kasper Asgreen havde det store smil i det svedige ansigt, da han var kommet over målstregen i Carcassonne.

- At skrive Mark ind i historiebøgerne på denne måde, er fantastisk at få lov at være en del af. Jeg er også stolt lige nu.

- Vi skal helt sikkert hjem og åbne en af de gode flasker champagne, siger Kasper Asgreen.