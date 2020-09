Mørkøv i udbrud ved et uheld: Jeg skulle bare destruere

Det er sjældent, at Michael Mørkøv bringer sig i centrum på en svær bjergetape i Tour de France, men den danske veteran røg med i et stort udbrud på 8. etape, der gik over tre bjergtoppe i Pyrenæerne.

- Det var ikke på nogen måde planlagt, men jeg gik med for at neutralisere det. Vi var ikke interesseret i, at der skulle komme så stor en gruppe afsted. Men feltet stoppede bagved, og så havnede jeg i en gruppe på 13 mand, siger Mørkøv.

De øvrige udbrydere opdagede hurtigt, at han ikke var til megen hjælp, når der skulle arbejdes.

- De prøvede selvfølgelig at argumentere for, at jeg skulle køre med rundt, men jeg forklarede dem, at jeg ikke havde nogen ambitioner om at køre det udbrud længere væk fra feltet.

- Tværtimod var jeg med for at destruere det. Jeg holdt mig bare pænt i baggrunden, siger Michael Mørkøv.

Selv om han holdt lav profil i udbruddet, valgte han alligevel at køre med om pointene i etapens pointspurt.

Jérôme Cousin vandt, mens Mørkøv blev nummer to og tog 17 point, som bringer ham op på 11.-pladsen i pointkonkurrencen.

Den kører han ikke efter, men alligevel mener han, at han havde mere brug for pointene end de mere klatrestærke typer i udbruddet.

- Som udgangspunkt ville jeg ikke køre op og tage spurten, når jeg ikke deltog i føringsarbejdet. Men omvendt kunne jeg nok bedre bruge pointene end nogle af de andre i gruppen.

- Da ham fra Total Direct Energie (Cousin, red.) kørte op og tog spurten, så kørte jeg frem og tog de 17 point. Det kunne jeg ligeså godt, siger Mørkøv.

Med sine mange kilometer i udbrud fik danskeren et forspring, så han denne gang slap for at sidde i "gruppettoen", gruppen der udgør feltets agterlanterne på bjergetaperne.

Han kom i mål som nummer 44 knap 19 minutter efter vinderen.