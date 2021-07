Mørkøv holder opgivende Cavendish i live i Touren

Holdkammeraten Michael Mørkøv var med til at trække Cavendish, der i år har vundet to etapesejre, over søndagens mange stigninger.

Den britiske sprinter Mark Cavendish (Quick-Step) kom lige nøjagtig i mål inden for tidsgrænsen på søndagens 9. etape og undgik at blive smidt ud af Tour de France.

- Vi har presset ham igennem hele dagen. Vi har virkelig presset citronen til det yderste.

- Han var ved at give op flere gange, men vi fik ham med, og jeg synes, at det er lige så stort som en etapesejr at klare det inden for tidsgrænsen i dag, siger Michael Mørkøv til TV2 Sport.

Danskeren forklarer, at han løbende regnede på, hvor hurtigt der skulle køres for at få Cavendish med i mål inden for tidsgrænsen.

- Men vi kunne ikke gøre så meget, for vi har kørt med det, vi kunne, så det er måske mere held end forstand, at det lykkedes, siger Mørkøv.

Mark Cavendish har vundet både 4. og 6. etape i dette års Tour, så briten nu er oppe på i alt 32. Dermed mangler Cavendish blot to etapesejre for at tangere Eddy Merckx' legendariske rekord i løbet.

Da flere sprintere på nuværende tidspunkt har forladt Touren, kan Merckx-rekorden muligvis blive tangeret af den 36-årige brite i den resterende del af Touren.

Cavendish var da også lettet over, at han fortsat er en del af feltet, når det franske cykelløb fortsætter på tirsdag med 10. etape.

- For at være ærlig betyder det mere end en sejr at komme igennem den her etape. Det her var den eneste etape, som skræmte os på forhånd, siger briten i et interview på TV2.

Han takker de ryttere, der blev hos ham.

- De kunne nemt være kørt op til en anden gruppe. De blev hos mig, pacede mig og støttede mig. Jeg er meget følelsesladet, siger Cavendish.

Sprintrivalen Arnaud Démare (FDJ) er blandt de ryttere, der faldt for søndagens tidsgrænse. Dermed er franskmanden ude af dette års Tour.