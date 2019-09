Mørkøv får central rolle i radiofrit VM-løb

- Det er vigtigt, at alle har forstået taktikken, og Mørkøv bliver som vejkaptajn ekstremt vigtig, siger landstræneren.

Vejkaptajnen er en slags anfører på et cykelhold. Det er ham, der tager de vigtige beslutninger undervejs og sørger for, at alle følger taktikken.

- Vi er generelt på bølgelængde, og Mørkøv har været vejkaptajn ved flere lejligheder.

- Jeg har også brugt meget tid på snakke taktikken igennem med den enkelte rytter. Planen skal være klar, når man ikke kan organisere det fra bilen, siger Anders Lund.

34-årige Mørkøv er kendt som en dreven taktiker, når cykelløb skal afgøres.

På Quick-Step er det ofte ham, der organiserer spurterne, og det er ikke nyt for ham at styre sine holdkammerater undervejs i løbet.

- Alle rytterne her har jo masser af erfaring og ved godt, hvad de skal. En vejkaptajn er jo på sin vis mere et samlingspunkt.

- Det er vigtigt at have en rytter som mig, som de yngre ryttere kan læne sig lidt op ad og føle sig tryg ved at være i nærheden af. Så ved de, at de sidder rigtigt i feltet, siger Michael Mørkøv.

Danmark stiller med "fuldt hold", hvilket vil sige otte ryttere, og den danske trup rummer flere sprælske ryttertyper foruden de to kaptajner, Jakob Fuglsang og Michael Valgren.

- Det er et stort ansvar. Jeg skal være fokuseret hele løbet og sørge for, at vi som hold sidder godt sammen. Samtidig håber jeg, at jeg kan gennemskue nogle af de andre holds taktik.

- Vi kommer til at lægge en grov plan for, hvordan vi vil gribe tingene an, og så bliver det min opgave undervejs i løbet at mærke efter, om det er det rigtige at gøre, eller om der skal justeres lidt, siger Michael Mørkøv.

VM-løbet strækker sig over hele 285 kilometer og går fra Leeds til Harrogate i Storbritannien.