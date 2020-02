Mørkøv er isoleret grundet coronafrygt ved bane-VM

Isolationen skyldes, at han skal testes for coronavirus.

Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) til Ritzau.

- UCI (Den Internationale Cykelunion, red.) og de tyske sundhedsmyndigheder holder lige nu møde om situationen med ryttere, der kommer fra UAE, lyder DCU's skriftlige kommentar.

- Vi er konstant i helt tæt dialog med UCI's lægestab, og vi har som forbund selv truffet alle nødvendige forholdsregler - herunder blandt andet at Mørkøv opholder sig på sit værelse, hvor han i forvejen boede alene, og at han vil blive testet for virusset.

DCU regner med at få mere information om det videre forløb inden for de kommende timer.

Mørkøv deltog tidligere på ugen i World Tour-løbet UAE Tour, der køres i De Forenede Arabiske Emirater.

Løbets sidste to etaper blev sent torsdag aften aflyst, efter at to italienske holdmedarbejdere fra et unavngivent hold er blevet testet positiv for coronavirus.

Mørkøv forlod løbet efter onsdagens 4. etape, som han gennemførte, for at deltage ved VM i banecykling i Berlin.

Torsdag aften var han til stede i Velodrom, da det danske 4000-meterhold satte sin tredje verdensrekord ved VM og tog guld i holdløb.

Efter løbet lykønskede han de nyslåede verdensmestre i rytterområdet midt på cykelbanen.

Efter planen skal Mørkøv selv deltage i søndagens parløb sammen med Lasse Norman Hansen, som var en del af guldkvartetten.