Mørkøv efter ny sejr til Cavendish: Den sad lige i skabet

Tirsdag tog den britiske sprinter sin tredje etapesejr og den 33. i karrieren i den franske grand tour, da han kørte først over stregen i Valence.

Eventyret fortsætter for Mark Cavendish i dette års Tour de France.

Igen var det med stor hjælp fra Michael Mørkøv, der som vanligt afleverede Cavendish noget nær perfekt i spurten. Inden da havde Kasper Asgreen også arbejdet hårdt for at holde Quick-Steps sprintertog fremme.

- Den sad lige i skabet i dag. Jeg kan kun være utrolig stolt over at være en del af så stærkt et hold.

- Vi tog teten de sidste fem kilometer, og hvis man ser det stykke arbejde, en rytter som Asgreen lagde i det for at holde os i den position, så er det en stor fornøjelse at være på sådan et hold, siger Michael Mørkøv efter Cavendishs sejr til TV2.

I løbet af tirsdagens etape forsøgte de andre sprinterhold - blandt andre Team BikeExchange med Christopher Juul-Jensen på holdet - at gøre livet svært for Cavendish ved at sætte farten op på nogle af de små stigninger, der skulle passeres undervejs.

Men briten var aldrig for alvor i problemer, siger Michael Mørkøv.

- Jeg synes, at Mark var imponerende god i dag. Vi var selvfølgelig lidt skeptiske efter den hårde weekend, men han kørte super godt, og det lykkedes ikke engang for Christopher (Juul-Jensen, red.) at sætte ham af, siger Mørkøv.

Landsmanden Casper Pedersen har erkendt, at det lige nu primært handler om at lægge sig i slipstrømmen på det frygtindgydende Quick-Step-tog.

Pedersen kørte DSM-sprinteren Cees Bol frem i feltet, men hollænderen måtte nøjes med en beskeden tiendeplads.

- Det er lidt en kamp om at få hjulet hos Cavendish og så placere sprinteren hos ham, siger Casper Pedersen.

- Vi havde kun mig tilbage til at hjælpe, mens Quick-Step var fire mand. Så tanken var, at jeg skulle have Cees ind på hjulet af Cavendish, forklarer han.

Med sejren er Cavendish nu kun en enkelt fra at tangere legendariske Eddy Merckx' rekord på 34 etapesejre i Tour de France, og briten blev hyldet med bjørnekram af holdkammeraterne efter at være kommet over stregen.

- Vi kender jo alle historien om Cavendish, der kommer tilbage, og det er fedt at være vidne til trods alt, når vi nu ikke selv kan vinde, siger Casper Pedersen.