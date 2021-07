Mørkøv efter ny Cavendish-sejr: Jeg tror han når Merckx

Danske Michael Mørkøv er Cavendishs vigtigste hjælper i spurterne, og han er imponeret af sin britiske holdkammerat, der sidste år troede, at han var færdig som cykelrytter.

- Han beviste, at det ikke var et lucky punch den anden dag. Han har virkelig fundet sit gamle niveau og har nu vundet to ud af de to massespurter, han har deltaget i. Det må siges at være yderst tilfredsstillende, siger Mørkøv.

Og med Cavendish' genfundne topfart er Mørkøv optimistisk i forhold til, at briten får de to sejre mere, der vil sende ham op på 34 toursejre og tangere Eddy Merckx legendariske rekord i løbet.

- Det kan i hvert fald ikke udelukkes. Nu har han jo taget to ud af de fire, han manglede. Der bør være fem chancer endnu i det her løb, så det kan ikke afskrives, siger Mørkøv.

Spørgsmål: Hvad er din forudsigelse?

- Det er, at han tangerer rekorden.

Michael Mørkøv skulle egentlig have afleveret Mark Cavendish som den sidste mand i finalen, men briten så muligheden for at finde et andet hjul.

Han satte sig i slipstrømmen af Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), som han til sidst distancerede.

- Cavendish viste bare klassen og erfaringen. Han vidste, at han skulle surfe ind bag dem, der kom bagfra, og det gjorde han perfekt, forklarer Mørkøv.

Fredag venter en kuperet etape på næsten 250 kilometer, inden weekenden byder på to store bjergetaper, hvor Cavendish kommer til at sidde i den tunge ende af feltet.

Næste flade etape med god mulighed for en massespurt bliver på 10. etape til Valence, der ligger lige efter løbets første hviledag på mandag.