Mørkøv ærgrer sig over misset spurt: Ingen ville jagte

- Jeg ærgrer mig lidt over, at vi ikke kom ind at spurte, for det havde jeg sat mig op til, siger Cavendishs danske løjtnant, Michael Mørkøv.

- Alle de hold, der var interesserede i etapen, fik en mand med i udbruddet, og derfor var der ingen til at jagte, konstaterer den erfarne dansker.

Hans hold, Quick-Step, havde hyperaktive Julian Alaphilippe blandt de 13 udbrydere.

Den franske verdensmester kom dog ikke med, da gruppen splittede mod slutningen, og han måtte nøjes med en beskeden niendeplads.

- Det var fint, at vi havde Julian derude. Når man har den regerende verdensmester som del af en 13-mandsgruppe, er der en pæn chance for, at han køre om sejren, siger Mørkøv.

Fredag venter endnu en flad etape, og endnu engang skal Mørkøv, Cavendish og de øvrige specialister sætte sig op til en massespurt.

Danskeren kan kun håbe, at etapen udvikler sig sådan. Men han ved også, at det kan komme til at koste for mange kræfter, hvis Quick-Step skal holde sammen på feltet alene.

- Vi bliver nødt til at vælge vores kampe med omhu. Hvis det ligger til det, går vi selvfølgelig efter det, men alt efter hvordan etapen udvikler sig, må vi se, hvor mange kræfter vi vil bruge på det, siger Michael Mørkøv.