Mørkøv: Panikhistorier om corona er blevet manet i jorden

Det vidner om, at Tour-arrangøren ASO har formået at stable et sikkert cykelløb på benene - og at nogle historier måske har været overdrevet.

Sådan lyder det fra den danske Quick-Step-rytter Michael Mørkøv.

- Det siger mig, at ASO er i gang med at afvikle et rigtig godt og sikkert cykelløb. Og så siger det mig, at den her panik som pressen begyndte at skabe på baggrund af billeder fra Peyresourde, den bliver manet lidt i jorden.

Mørkøv henviser til lørdagens 8. etape, hvor relativt mange fans havde fundet vej til kategori 1-bjerget Col de Peyresourde.

- Der blev nærmest skrevet historier om, at vi alle måtte være covid-19-positive efter at være kørt op ad det bjerg. Det viser sig, at vi jo ikke ligefrem er blevet smittet derude, lyder det fra 35-årige Mørkøv.

Den danske Sunweb-rytter Casper Pedersen føler også, at der har været godt styr på sikkerheden i løbet af Tourens første tid.

- Jeg synes, vi har været meget forsigtige og holdt os virkelig isoleret. Så jeg har ikke rigtig været nervøs, siger den 24-årige dansker.

Han ser nu frem til en flad 10. etape, hvor Sunweb-sprinteren Cees Bol måske kan gøre sig gældende sig i afgørelsen.

Der har også været snak om, at sidevind kan komme til at spille en rolle.

- Det kan godt være, at det blæser lidt op i finalen, og når vi så skal over en tre kilometer lang bro, så kan der godt komme lidt nervøsitet. Så det bliver nok mest stress og nervøsitet i feltet, der kan skabe ravage, siger han.