Mørke afbryder Wozniacki-kamp i French Open

Skyer forhindrede solen i at lyse banen på Roland Garros-anlægget tilstrækkeligt op, og kampen blev derfor afbrudt efter spillernes ønske.

Caroline Wozniacki skal i aktion igen mandag ved French Open. Her skal hun færdigspille ottendedelsfinalen mod Daria Kasatkina, efter at opgøret søndag aften blev afbrudt i andet sæt på grund af mørke.

Kasatkina vandt første sæt med 7-6, mens stillingen var 3-3 i andet sæt, da kampen blev afbrudt.

20 minutter forinden havde spillerne allerede forlangt at få udskudt kampen på grund af mørke, men efter diskussioner med officials blev de to spillere påbudt at spille videre til stor glæde blandt publikum.

Før mørkeafbrydelsen havde publikum været vidne til en besynderlig kamp. Begyndelsen af opgøret var fejlpræget, før de to spillere begge skruede op for niveauet.

Kasatkina åbnede kampen bedst. To gange brød hun danskeren og kom foran 3-1, før Caroline Wozniacki fik styr på egne servepartier.

I tillæg brød Wozniacki russeren to gange i træk og kom på 5-3 med mulighed for at serve sættet hjem. Det fik Wozniacki ikke held med, og sættet blev atter vendt på hovedet.

Kasatkina brød tilbage og var ved stillingen 5-5 foran med 40-0 i Wozniackis serveparti, da Wozniacki heroisk kæmpede sig tilbage og vandt partiet.

Dermed skulle sættet afgøres i en tiebreak. Her blev to forhåndsfejl fra Wozniacki afgørende, og Kasatkina vandt det omskiftelige sæt.

Spillerne fik brudt hinanden tre gange hver i første sæt, men i de seks partier, som spillerne nåede af andet sæt, blev der holdt serv hver gang.

Vinderen af opgøret kommer til at møde den forsvarende US Open-mester, Sloane Stephens, der er seedet som nummer ti i turneringen, i kvartfinalen.

Amerikaneren vandt tidligere søndag hurtigt med 6-2, 6-0 over esteren Anett Kontaveit.