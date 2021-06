Møllgaard vil stoppe Barcelonas perfekte sæson

Men klubbens rutinerede landsholdsspiller Henrik Møllgaard er glad for, at det blev FC Barcelona i stedet for.

På papiret ville HBC Nantes umiddelbart have været den mest overkommelige modstander for Aalborg Håndbold i Champions League-finalen søndag.

- Det har jeg det fantastisk med. Barcelona har ikke tabt en kamp hele sæsonen, så det bliver sjovt at være dem, der ødelægger den perfekte sæson for dem, siger Henrik Møllgaard.

Den spanske stormagt er gået gennem sæsonen med lutter sejre i både den hjemlige liga og Champions League, hvor klubben slog Aalborg to gange i gruppespillet.

For cheftræner Stefan Madsen er det en fordel, at Aalborg har mødt Barcelona tidligere i år. Det gør forberedelserne lidt nemmere, og så er der noget at revanchere.

- Da vi spillede på hjemmebane mod Barcelona, havde vi dem faktisk helt nede i sækken og var tæt på at lave en stor overraskelse. Så det må være tid til, at vi laver en overraskelse mod dem søndag, siger Stefan Madsen.

Han peger på, at det bliver en finalekamp i højt tempo.

- Jeg har en forventning om, at kampen kommer til at ræse af sted i højt tempo, og så tror jeg på, at vi endnu en gang kan have den kølighed, der skal til.

Uagtet resultat i finalen mener Henrik Møllgaard, at det er "kæmpestort", hvad Aalborg har leveret i Champions League i denne sæson.

Senest med semifinalesejren lørdag over Paris Saint-Germain.

- Jeg kan finde 100 grunde til, hvorfor det er ulogisk, at vi står i CL-finalen, men jeg havde en fornemmelse af, at vi matchede dem fuldt ud, siger forsvarsgeneralen.

Hos Aalborg-direktør Jan Larsen er det stadig ikke helt virkeligt, at hans klub nu står i finalen i den største klubturnering.

- Jeg prøver at gå og sige til mig selv, at det er Champions League-finalen og ikke en DGI-turnering. Det er vanvittigt og kæmpestort.

- Vi har sat os nogle rigtig store mål, som vi har turde melde ud, og når det samtidig lykkedes, kan det ikke være bedre. Vi er stolte over, at vi kan skrive historie, og håber på, at vi kan gøre det endelige og vinde Champions League, siger Jan Larsen.

Aalborgs finale mod FC Barcelona spilles søndag klokken 18 i Lanxess Arena i Köln.