Møllgaard efter finalesejr: Vi vil lukke det i to kampe

I den første af potentielt tre DM-finaler mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH) tog nordjyderne en sejr på 37-34, så det blot kræver en uafgjort i returkampen tirsdag for at sikre endnu et dansk mesterskab.

Aalborgs sejr kom foran egne tribuner, der for første gang i lang tid var fyldt godt op med nordjyske håndboldfans.

- Vi er rigtig glade for endelig at få muligheden for at dele nogle af de store oplevelser med et stort publikum. Det har vi været vant til, og de har virkelig været savnet, siger Aalborg-profilen Henrik Møllgaard.

- Planen har selvfølgelig hele tiden været, at vi skulle ud og vinde den første finale og forhåbentlig lukke det (DM-finaleserien, red.) i to kampe, men nu har vi fået den start, vi havde planlagt og håbet på.

Netop det at undgå en tredje finale mod BSH fylder meget for aalborgenserne. Den vil nemlig i så fald skulle spilles midt imellem holdets deltagelse i Final 4-stævnerne i både Champions League og den danske pokalturnering.

Derfor er Aalborgs helt store mål at lukke finaleserien på to kampe.

- Det er en kæmpe gulerod at jagte i forhold til vores kampprogram, fordi vi har rigtig mange store opgaver.

- Det ville næsten være umenneskeligt, hvis vi skal til at spille en tredje finale efter Final 4 i Köln og før Final 4 i pokalturneringen - også i forhold til, hvor vigtige kampene er. Vi vil rigtig gerne lukke det her i to kampe, og det har vi en rigtig fin mulighed for nu, siger Henrik Møllgaard.

Men den plan skal BSH altså forsøge at spolere. For at det kan ske, skal holdet først og fremmest have lukket nogle af hullerne i forsvaret, mener BSH-træner Peter Bredsdorff-Larsen.

Det bliver dog uden den sædvanlige forsvarsgeneral Klaus Thomsen, der onsdag måtte udgå med en skade, der holder ham ude af resten af finaleserien. Thomsen stopper karrieren efter denne sæson og har dermed spillet sin sidste kamp.

- Vi skal have bedre styr på vores forsvarsopgaver med de nye folk, der skal i gang. Vi er nødt til at lave om på den måde, vi gør tingene på, nu hvor Thomsen er ude. Det må vi løse, og det har vi de næste dage til at gøre, og så kommer vi igen på tirsdag, siger BSH-træneren.

Den anden finale sættes i gang tirsdag klokken 20.