Møllgaard efter CL-drama: Jeg forsøgte at undgå ham

Landsholdsspilleren Henrik Møllgaard fik en hovedrolle, da Aalborg Håndbold lørdag tabte 30-31 på udebane i Champions League mod Zagreb.

Med få sekunder tilbage havde Aalborg udlignet til 30-30, hvorefter Zagreb fik tildelt et straffekast.

Dommerne mente, at Henrik Møllgaard fik generet en Zagreb-spiller ulovligt efter Aalborgs udligning, da kroaterne satte spillet i gang og jagtede et afgørende mål.

Danskeren fik rødt kort, mens Zagreb fik et straffekast, som Zlatko Horvat udnyttede.

Møllgaard slår fast, at han intet bevidst gjorde for at obstruere sin modspiller.

- Vi fik afsluttet, og jeg troede, at tiden var gået og fik ikke flyttet mig. Jeg forsøgte at undgå at komme i vejen, da bolden var på vej til midten, men selvfølgelig var der kontakt med ham, der fik bolden, så straffekastet var ok.

- Det var overhovedet ikke bevidst. Jeg troede, at tiden var gået, siger Henrik Møllgaard.

Resultatet betyder, at Aalborg stadig har 13 point ligesom Flensburg-Handewitt i gruppe A. De to klubber jagter fjerdepladsen, fordi den sandsynligvis vil give en nemmere modstander i ottendedelsfinalen.

Da Aalborg har slået tyskerne to gange i gruppespillet ville en sejr over Zagreb have sikret fjerdepladsen, mens uafgjort mod Zagreb ville have betydet, at uafgjort mod Elverum ville have været nok.

Nu skal Aalborg slå Elverum i Aalborg i sidste gruppekamp om en uge for at sikre fjerdepladsen.

Træner Stefan Madsen troede efter nederlaget til Zagreb, at tiden var gået, da hele situationen med Møllgaard opstod i slutfasen.

- Hvis de ramte Møllgaard på vej mod midten, så kan den godt forsvares, men jeg synes bare, det så ud som om, at tiden var gået, siger træneren.

Han vurderer dog, at muligheden for at slutte på fjerdepladsen er god.

- Det er altid rart med et point at give af, men så meget ændrer det heller ikke. Vi skal sørge for at gøre det færdigt næste søndag på hjemmebane.

- Muligheden er god. Vi må erkende, at vi ikke kom på det niveau fysisk og med hensyn til intensitet, som der skal til på det her niveau, men det er jeg sikker på, at vi får rettet.

- Jeg er sikker på, at vi ser et helt andet udtryk, siger Stefan Madsen.