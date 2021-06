Møllgaard: Vi kom med den vildeste intensitet

- Det var lidt det samme våben, som vi selv blev ramt af FC Barcelona på. Hele tiden lægge modstanderen under pres og ikke tage nogle pauser. Det lykkedes vi rigtig fint med i første halvleg og starten af anden halvleg, hvor de skulle slide for alting, siger forsvarsgeneralen.

Og efter nederlaget til FC Barcelona i Champions League-finalen søndag var DM-guldet vigtig at få i hus, fortæller han.

Han taler samtidig forventningerne lidt ned til weekendens Final 4-stævne, hvor Aalborg kan tage The Double med en sejr i pokalturneringen.

- Der er ingen tvivl om, at den vigtigste titel er at vinde DM, fordi det er adgangsbilletten til de ekstraordinær store oplevelser.

- Vi har vundet den vigtigste nu. Lige nu vil jeg rigtig gerne vinde noget i weekenden også, men jeg har svært ved at se, hvordan vi får samlet op på det her.

- Pokalturneringen har den laveste prioritering. For nu har vi fået kronet en flot sæson, og så kan vi bare lægge endnu et lag på. Men at stå i en Champions League-finale og have vundet det danske mesterskab er alt andet end lige godkendt, siger Henrik Møllgaard.

Med DM-guldet efter tre opgør mod Bjerringbro-Silkeborg tog Aalborg det tredje mesterskab i træk.

- Det er fantastisk. Det er der ikke mange danske håndboldspillere, der har prøvet, så det er jeg meget stolt over at have været en del af, siger den 36-årige landsholdsspiller.

Onsdagens afgørende finalekamp endte 32-26 til Aalborg på hjemmebane.