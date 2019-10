Møllgaard: På de store dage kan vi true de fleste

De forsvarende danske mestre fra Aalborg Håndbold slog Flensburg-Handewitt 31-28 og satte dermed en tyk streg under, at nordjyderne skal tages seriøst i den ellers meget stærke Champions League-gruppe, de befinder sig i.

- Vi matchede dem på fight og intensitet. Jeg synes, vi fik vist, at der er masser bredde og kvalitet i vores trup.

Over en hel sæson er det ikke sikkert, vi ville ende over Flensburg-Handewitt, men når vi rammer de store dage, er der ikke mange hold, vi ikke kan true, siger Aalborg-profilen Henrik Møllgaard.

Han anser søndagens sejr som en af de største i sin tid som Aalborg-spiller.

- Vi har glædet os til at få de store hold på besøg, og se hvor langt vi er. Vi har jo sagt, at vi vil spille med mod de store, og så skal det jo følges til dørs. Det nytter ikke noget, at det er lige ved og næsten. En gang imellem skal vi hæve overliggeren.

- Det gør, at vi kan vokse endnu mere i denne turnering, og give en større tro på at vi kan lave et rigtig fint resultat i år, siger Møllgaard.

Aalborg Håndbold mangler endnu at møde to af gruppens andre storhold - Barcelona og Paris Saint-Germain - og træner Stefan Madsen håber på, at søndagens sejr er et tegn på, at hans mandskab måske kan overraske mod de to mastodonter.

- Jeg er med på, at det er en anden måde at spille håndbold på, når man møder Barcelona og Paris, men en sejr som den i dag gør jo, at man får troen på, at vi kan være med mod de andre, siger Stefan Madsen.

Han kan nu holde fri i en uges tid, da der i den kommende uge skal spilles landskampe i Golden League-regi.