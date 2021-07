Møllgaard: Fra stjernemøde i OL-by til påskestævne i hallen

OL i Tokyo er sin helt egen størrelse på grund af de mange coronarestriktioner og tomme tilskuerpladser, men et OL er stadig et OL, fornemmer man på de fleste danske atleter, man møder i den japanske hovedstad.

Begivenheden har stadig et særligt snit over sig, mener håndboldspilleren Henrik Møllgaard, der lørdag var med til at knuse værtsnationen, Japan, med 47-30.

Ikke mindst når man færdes i OL-byen.

- Hjemme i byen har man stadig fornemmelsen af, at det er fantastisk. Der kan man se Kevin Durant (basketballstjerne, red.) eller Novak Djokovic (tennisstjerne, red) komme slentrende, så det smager stadig af OL, siger Henrik Møllgaard.

Anderledes forholder det sig, når man træder ind i en tom arena uden stemning.

- Når man kommer ind i hallen, kunne man lige så godt være til påskestævne et eller andet sted. Det er ikke det samme, men det vidste vi godt. Der mangler atmosfæren, folkefesten og magien, som OL er, og alle har glædet sig til.

- Det er desværre betingelserne denne gang. Det er ikke det samme, og indmarchen bar også præg af det, synes jeg. Den havde ikke samme stråleglans, mener Møllgaard.

Han har et sammenligningsgrundlag, fordi han i 2016 var med til at vinde guld i Rio. Denne gang har håndboldlandsholdet ni OL-debutanter med. I alt er 74 danske atleter i Tokyo OL-debutanter.

- Jeg håber, at de, der er med for første gang på vores hold og også resten af den danske delegation, får lov at prøve det for alvor en anden gang, for det var en helt anden oplevelse i Rio, pointerer Møllgaard.

Han frygter ikke, at holdet mister motivation i de flade omgivelser.

- Det har jeg ingen frygt for. Vi er så sultne. Man skulle være et skarn, hvis man ikke kan motivere sig til at spille OL, selv om det er under andre omstændigheder.

Danmark har for vane at skuffe i turneringen efter en triumf, og den tendens skal der gøres op med.

- Det kunne være rart at komme af med det prædikat at gå fra at vinde guld til at være irrelevant, understreger Aalborg-spilleren.