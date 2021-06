Møllgaard: Bliver det et hundeslagsmål har vi en god chance

Men på trods af, at pariserne er favoritter, ser 36-årige Møllgard en måde at slå dem på.

- Jeg tror, at hvis vi kan lykkedes med at få kampen over på vores præmisser, hvor det bliver et hundeslagsmål og ikke individualister, der skal shine, så har vi faktisk en rigtig god chance, siger Henrik Møllgaard.

- Vi skal shine som hold, hvis vi skal have en chance. Vi har ikke de største individualister med - det står andre hold for.

Individualister er der nok af hos Paris Saint-Germain. Heriblandt Mikkel Hansen, der fra sommeren 2022 skifter til Aalborg.

- At vi skal spille mod et par danskere som Mikkel Hansen, der snart vender hjem til Aalborg, gør det hele en lille smule sjovere. Men bestemt ikke lettere.

- Mikkel vil for alt i verden gerne vinde Champions League, men jeg tror ikke det står højt på hans ønskeliste at tabe til den klub, som han skal hjem og spille for, siger Henrik Møllgaard.

Han peger på Mikkel Hansen som "én blandt mange", som Aalborg skal have styr på for at lykkedes med at slå Paris Saint-Germain.

- Det kommer til at kræve en jætteindsats defensivt.

- Vi kommer til at skulle slås hårdt for at score mål, for de har mange forskellige udgaver af deres forsvar og mange forskellige forsvarstyper. Så vi vil rigtig gerne have nogle lette mål i kontrafasen.

Henrik Møllgaard selv har haft en fornem sæson i Champions League. Fredag blev han annonceret som en del af turneringens all star-hold udvalgt af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Han er valgt som bedste forsvarsspiller, mens Mikkel Hansen er turneringens bedste venstre back.

Den anden dansker hos franskmændene er stregspiller Henrik Toft Hansen, der spillede i Aalborg i starten af sin karriere.

Semifinalen spilles lørdag klokken 15.15. Vinderen møder enten FC Barcelona eller Nantes i finalen søndag.