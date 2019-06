Møgstart koster Jeff Winther kvartfinaleplads i Belgien

Winther var den sidste tilbageværende dansker i turneringen, da han slog ud i ottendedelsfinalen i knockoutfasen, hvor spillerne kæmper to og to over ni huller, og spilleren med den laveste score efter de ni huller går videre til næste runde.

En forfærdelig start ødelagde det for golfspilleren Jeff Winther, da han lørdag røg ud af European Tour-turneringen Belgian Knockout.

Derfor led Winthers håb om at komme i kvartfinalen allerede på første hul et gevaldigt knæk, da han gik det i tre slag over par, mens hans modstander, hollandske Darius Van Driel, gik par-4-hullet i par.

Winther røg ifølge europeantour.com først ud blandt træerne og derfra over i buskene på den anden side af fairway. Han måtte bruge to slag på at komme ud igen, og han var ikke på greenen i femteslaget.

Derfra var det op ad bakke for den 31-årige dansker, men han kæmpede bravt. Efter først en bogey af hollænderen og siden en birdie af danskeren var Winther kun ét slag bagud efter femte hul.

Efter endnu en dansk birdie på ottende hul var begge spillere på plus en før niende og sidste hul.

Her lavede Darius Van Driel imidlertid sin første birdie på runden, mens Winther måtte nøjes med par.

Forinden havde Winther vundet både sin første knockoutkamp, over italienske Lorenzo Gagli, og sin 1/16-dels-finale mod Kristoffer Reitan fra Norge.

Søren Kjeldsen røg ud af i første knockoutrunde og Anders Hansen i den efterfølgende.

Belgian Knockout blev indledt med to helt almindelige golfrunder torsdag og fredag, før de 64 bedst placerede spillere fra lørdag spiller knockoutkampe for at finde frem til vinderen.

Efter lørdagens spil er otte spillere tilbage.

144 spillere stillede til start i turneringen.