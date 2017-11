Møde med hviderussere og tysk storklub ærgrer BSV-træner

BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen havde gerne undgået et møde med Jannick Green, Mads Christiansen, Michael Damgaard og de øvrige Magdeburg-profiler.

Også gruppens øvrige hold ser han som hårde modstandere, uanset hvem der måtte vinde det sidste kvalifikationsopgør til gruppen.

- Vi har kun fået vanskelige modstandere fra alle lag. Jeg havde ikke sammensat puljen på den måde, hvis jeg kunne bestemme, siger han ifølge BSV's hjemmeside.

SKA Minsk var med i første seedningslag, BSV var selv i andet, og Magdeburg blev trukket fra tredje lag.

Gruppens to bedste hold går videre, og et BSV-avancement kræver en stærk hjemmebane, påpeger træneren.

- For tredje år i træk jagter vi at gå videre fra et europæisk gruppespil. Vi begynder så småt vores forberedelser, så vi i februar vil opsøge vores muligheder for at gå videre.

- I de foregående år er vi lykkedes i Europa gennem en stærk hjemmebane. Vi har hentet mange store og vigtige sejre, og det får vi brug for igen, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

EHF Cup-gruppespillet begynder i weekenden 10.-11. februar.