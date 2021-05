Modviljen mod OL stiger i coronaplagede Japan

Det er mediet Asahi Shimbun, som mandag kan berette, at den seneste meningsmåling vidner om ringe opbakning. 43 procent af befolkningen ønsker OL aflyst, mens yderligere 40 procent mener, at legene bør udsættes igen.

Samlet set er 83 procent af befolkningen altså imod afvikling af OL denne sommer.

Da Asahi Shimbun spurgte befolkningen for en måned siden, var 69 procent imod afviklingen af OL til sommer. 35 procent ønskede dengang OL aflyst.

1527 personer medvirkede i undersøgelsen, hvor kun 14 procent svarede, at de var for at gennemføre OL som planlagt denne sommer. For en måned siden var 28 procent for at holde fast i OL-planerne.

Legene skulle være afviklet sidste sommer, men coronapandemien førte til en udsættelse.

Store dele af Japan er imidlertid ramt af endnu en smittebølge for tiden, og landets sundhedsvæsen er spændt hårdt for. Det er formentlig forklaringen på den dalende tilslutning til OL.

For lidt over en uge siden forlængede myndigheder i Japan undtagelsestilstanden i flere regioner.