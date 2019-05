Mkhitaryan-ballade preller af på Uefa-præsidenten

Han føler sig ikke sikker på, at man kan garantere for hans sikkerhed i Baku, hvor finalen skal spilles.

Men det er noget vås ifølge præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin.

- Vi lykkedes med at arrangere et sikkert EM i Frankrig, da landet var mål for terrorister, siger Ceferin ifølge AFP med henvisning til EM-slutrunden i Frankrig i 2016.

Derfor slår han også fast, at Mkhitaryan ikke ville have noget at frygte, hvis han valgte at rejse med holdet til Baku.

Uefas valg af Aserbajdsjan til finalevært har mødt hård kritik, fordi landet på flere områder ikke lever op til menneskerettighederne.

Uefa-præsidenten kan dog ikke se problemet i valget.

- Menneskerettighedssituationen er et problem, men det er også et problem i andre europæiske lande. Og betyder det, at fansene i Baku ikke fortjener livefodbold?

Ceferin har ikke tænkt sig at lade politiske konflikter diktere, hvor Uefa placerer fodboldbegivenheder.

- Hvis fodbolden tillader sig selv at blive stoppet af sådanne konflikter, så vil vi ikke være i stand til at arrangere noget som helst i fremtiden, siger han.