Mixeddouble pressede toppar: Tror ikke vi kan spille bedre

Danskerne vendte i første sæt 4-11 til en sætbold ved 22-21, og i andet sæt førte parret 18-15, men det endte i nederlag med cifrene 22-24, 19-21.

- Vi er meget ærgerlige over, at vi ikke kunne nappe et af sættene. Vi havde mulighederne. I første sæt kom vi tilbage efter at have været langt nede og havde virkelig muligheden for at vinde sættet, siger Mathias Christiansen.

- Nu skal det lige lægge sig, men jeg ved ikke, om vi kan spille meget bedre end det her. I går spillede vi også godt, så der er ikke andet end at være glade for vores indsats, selv om vi selvfølgelig havde håbet at vinde en af dem.

Med to nederlag i gruppen kræver det et mirakel fra gruppens australiere senere søndag, hvis danskerne skal videre.

- Vi er afklarede med, at vi ikke går videre fra gruppen, da australierne er langt dårlige end de andre i gruppen. Vi vidste, at det ville være vind eller forsvind i dag, fortæller Christiansen.

- Når det har lagt sig, er vi afklarede med at have spillet en rigtig god turnering og igen har matchet de bedste. Nu skal vi prøve at nappe de ekstra point til sidst, der gør at det er os, der løber med sejren, så vi kan blande os deroppe.

OL har trods alt været en stor oplevelse for de to debutanter, understreger Alexandra Bøje.

- Det er en sindssyg fed oplevelse. Vi har spillet gode kampe og ramt topniveau. Jeg synes, at vi tager en masse gode ting med og synes, at vi har klaret det fint at stå til en stor event, selv om det er vores første OL begge.