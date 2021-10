Mistet støtte undrer landstræner: Vores resultater er gode

Det gør ondt på Bueskydning Danmark, at Team Danmark har besluttet at stoppe den økonomiske støtte til forbundets elitesatsning.

- Jeg er ærgerlig over, at det kommer til at fremstå, som om det projekt, vi har haft de sidste otte sæsoner, har været en fiasko, siger landstræner Niels Dall.

- Vi har i den olympiske disciplin fem mesterskabsmedaljer i den periode og har ni gange været i top-8 i World Cup-stævner, hvor alle de bedste er med, forklarer han.

Netop manglende resultater er hovedforklaringen på, at Team Danmark har fravalgt bueskytterne i sit kommende støttekoncept.

Ifølge Team Danmarks sportsdirektør, Lars Balle Christensen, har atleterne gennem en længere periode ikke levet op til de resultatkrav, der var aftalt.

- Bueskytterne skal levere top-8-resultater ved de store mesterskaber, men det har ikke været tilfældet, og derfor falder samarbejdet uden for de aftalte kriterier, siger Lars Balle Christensen.

Men den konklusion undrer landstræneren.

Han medgiver, at Maja Jagers 17.-plads ved OL ikke var, hvad de havde håbet på. Men tidligere på året leverede det danske hold en tredje- og en fjerdeplads ved EM, og Jager blev nummer fem ved den sidste World Cup inden OL.

- Lige nu står skytterne meget for skud. Det virker, som om alle de resultater, de har lavet igennem en lang periode, bare ikke har været gode nok. Det bliver jeg bare nødt til at stille mig undrende overfor, siger han.

Team Danmark fremhæver også, at den bedste danske bueskytte i de senere år, Maja Jager, netop har indstillet karrieren.

Dermed er omdrejningspunktet i satsningen forsvundet, og "Bueskydning Danmark har arbejdet med at finde de næste, der kan tage over", som Lars Balle Christensen formulerer det.

Men afløserne er klar, fastslår landstræneren.

- Vi har ikke kun arbejdet med at finde de næste, der skal tage over. Vi har dem allerede. Det er det, der er så ærgerligt.

- Det er blandt andre Kirstine Andersen, der har leveret de store resultater for os i år med sin individuelle fjerdeplads ved EM og tredjepladsen for hold.

- Det er det, der slår hårdest. At vi har en skytte, der leverer på absolut topniveau, som nu skal stå uden for, siger Niels Dall.

Den manglende støtte betyder, at han selv står til at miste sit job med virkning fra marts. Men han understreger, at det ikke handler så meget om ham selv.

- Det kan hurtigt komme til at lyde som desperate ord fra en mand, der lige er blevet fyret. Men det er ikke min mening. Jeg har accepteret præmissen om, at Team Danmark træder ud af det her samarbejde.

- Jeg respekterer, at de er i deres gode ret til at træffe de beslutninger, de skal træffe på vegne af dansk elitesport.

- Jeg ser bare større potentiale i dansk bueskydning, end Team Danmark gør. Jeg mener også, at de ting, vi har leveret i de seneste år, er bedre end det, Lars Balle giver udtryk for, siger Niels Dall.

Uden Team Danmark-støtte bliver det svært at skabe de fornødne rammer om elitearbejdet i forbundet.

Der er ikke ressourcer til at hyre specialister som fysioterapeut, sportspsykolog, ernæringsvejleder og fysisk træner.

- Jeg håber, at vi kan lande en løsning, der gør, at vores elitesatsning kan gå videre på samme måde som nu. At vi kan sætte os sammen med Team Danmark om et år igen og kan finde en løsning, så vi kan komme tilbage.

- Jeg forventer ikke, at Team Danmark skifter mening, og vi får vores støtte tilbage. Det kommer ikke til at ske. Men jeg håber, at de atleter, der er impliceret, bliver respekteret for de mange medaljer, de har taget, siger Niels Dall.