Mistede sin plads i FCM: Nu rykker Jesper Hansen til AGF

Det vil altså sige, at aarhusianerne har haft pungen oppe af lommen for at få fingre i den rutinerede keeper.

- Jesper Hansen sætter en høj standard for sig selv og for sine holdkammerater, og det kommer han også til at gøre her i AGF, hvor han kommer med en stærk kultur og en stor erfaring, som vi får stor glæde af, siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye.

- Jesper har også en stærk vindermentalitet og en seriøsitet om sit fag, der passer perfekt ind i vores værdier, og vi tror, han kan blive en inspiration for ikke bare resten af målmandsgruppen, men for hele vores trup, siger Stig Inge Bjørnebye.

Jesper Hansen var fast mand i FC Midtjylland i flere sæsoner og spillede en vigtig rolle i klubbens mesterskaber i 2018 og 2020.

Præstationerne har betydet, at han også har været i periferien af landsholdet.

I starten af februar meddelte FC Midtjylland, at klubben havde hentet sin tidligere keeper Jonas Lössl hjem fra Everton, og det blev begyndelsen på slutningen for Jesper Hansen.

Efter godt en måned overtog Lössl pladsen i målet, og han har ikke sluppet den siden.

I AGF tiltræder Jesper Hansen med omgående virkning, og han skal konkurrere med William Eskelinen og Daniel Gadegaard om pladsen i målet.