Mistænkelig French Open-kamp efterforskes for matchfixing

Mistanken knytter sig til femte parti i andet sæt, hvor Yana Sizikova servede og blev brudt efter at have præsteret elendigt.

Hun indledte med en dobbeltfejl, hvor hun på andenserven sendte bolden i bunden af nettet, og hun afsluttede også partiet med en dobbeltfejl ved at serve for langt.

I en anden bold gik hun midt i duellen helt ned i knæ og var så langsom med at komme op igen, at hun ikke kunne nå at returnere den næste bold.

Det gør det kun mere mistænkeligt, at der netop i det parti i flere lande er satset store summer på, at rumænerne ville vinde partiet, skriver L'Equipe.

Siden vandt det rumænske par også kampen i to sæt.