Misbrugte muligheder vækker ærgrelse i Randers

Randers FC havde flere muligheder for at gøre det af med den tyrkiske storklub Galatasaray, da de to mandskaber torsdag spillede 1-1 i Europa League-kvalifikationens playoffrunde.

Derfor ærgrer Randers-anfører Erik Marxen sig over, at skarpheden haltede.

- Vi havde en del chancer, som vi ikke fik udnyttet, og det er vi skuffede over. Det kan meget vel vise sig at blive udslagsgivende, når man møder sådan et hold over to kampe.

- Én ting er, at vi er lidt småskuffede over resultatet, men på den anden side er vi meget fortrøstningsfulde over kampens udvikling.

- Der var en mulighed for at få et bedre resultat med til returopgøret i Istanbul, og jeg tror faktisk, at Galatasaray er rimelig godt tilfreds med 1-1, siger Marxen.

Midtbanespilleren Frederik Lauenborg var torsdag den eneste Randers-spiller med mål i støvlerne, da han kort inde i anden halvleg scorede det udlignende mål.

Han er ligesom sin anfører en smule skuffet over resultatet, men tror på chancen i næste uges returopgør i Istanbul.

- Vi er selvfølgelig en lille smule skuffede over resultatet, men vi tror på os selv, og så må vi se efter næste kamp, siger Randers-målscoreren.

Om målet mener Lauenborg, at det faldt i den helt rette kamp.

- Nu scorer jeg jo ikke så mange mål, så hvis det skulle være på et tidspunkt, så skulle det vist også være i den her kamp, siger han.

Torsdag aften havde knap 8000 tilskuere fundet vej til Cepheus Park i Randers, og det skabte en kulisse, som er sjældent set i det kronjyske.

Mens herboende Galatasaray-fans skabte god stemning på den ene endetribune, forsøgte Randers' fans at følge trop. Det kunne også mærkes nede på banen, fortæller 24-årige Lauenborg.

- De var der fra start af, og det kunne bestemt mærkes, og det gav os også de sidste procenter inde på banen. Så kæmpe ros til alle vores fans, siger han.

Om en uge må Randers-spillerne dog undvære supporten på udebane, da der ikke må rejse danske fans med til returopgøret, som spilles torsdag aften 20.00 dansk tid.