Ministre vil have fjernet bikinikrav i strandhåndbold

Det vakte opsigt og forargelse, da Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) tilbage i juli idømte Norges håndboldforbund en bøde, fordi dets kvindelandshold i strandhåndbold spillede en kamp iført shorts.

Reglerne foreskriver nemlig, at spillerne i strandhåndbold for kvinder skal spille i bikini. Mændene derimod må gerne spille i shorts. Og den forskelsbehandling skal der gøres op med.

Det mener kultur- og sportsministrene i de nordiske lande, som nu sender en samlet opfordring til Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

- De nordiske kultur- og sportsministre opfordrer Det Internationale Håndboldforbund til at gennemgå reglerne for, hvad spillerne skal have på, når de spiller strandhåndbold.

- Det sker for at sikre lighed for køn og undgå, at uniformer får en negativ indflydelse på sporten, lyder det på Kulturministeriets hjemmeside.

Det var ved bronzekampen i år til EM i strandhåndbold, at de norske kvinder gik imod kravet om bikini og fik en bøde for det.

Men det giver ingen mening ifølge den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Der skal ikke være et krav om, at kvindelige strandhåndboldspillere skal have bikini på, når de hellere vil spille i shorts. Der er ikke et lignende krav til mændene, og derfor skal der selvfølgelig heller ikke være et hos kvinderne.

- Kravet er forældet, og man skulle tro, det hørte et andet århundrede til. Og så har jeg også svært ved at se, hvilke sportslige grunde der skulle ligge bag, at kvindelige udøvere skal spille i bikini, siger hun.

Opfordringen fra de nordiske ministre bliver taget godt imod i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

- Det er rigtig stærkt, at vi i Norden står sammen om at kræve, at der bliver gjort op med de forældede krav til kvindelige strandhåndboldspilleres påklædning.

- Jeg håber, at det senest ved IHF-kongressen i november vil blive taget op og ændret, så vi nu kan få nogle mere tidssvarende regler, siger formand Morten Stig Christensen på forbundets profil på Twitter.