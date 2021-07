Ministre overvejer vaccinepas til Premier League-kampe

Den britiske regering overvejer angiveligt at indføre regler om, at kun færdigvaccinerede fodboldfans kan få adgang til Premier League-kampe og andre begivenheder med flere end 20.000 tilskuere fra oktober.

Det britiske nyhedsbureau PA erfarer, at drøftelserne om, hvorvidt personer, der ikke har fået begge stik, kan forbydes adgang til fodboldkampe, stadig er i deres indledende fase.

Ministrene overvejer angiveligt også, om brugen af vaccinepas kan udvides til lavere divisioner og andre sportsgrene i England. Det sker i et forsøg på at dæmme op for smitten med coronavirus, efter at stort set alle restriktioner blev ophævet i landet den 19. juli.

Der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning, men det drøftes i øjeblikket, om der kan indføres vaccinepas til begivenheder med over 20.000 siddende tilskuere.

Til begivenheder, hvor folk står op - såsom koncerter - er der større risiko for, at virusset kan sprede sig. Derfor kan tærsklen her blive helt ned til 5000 deltagere.

- Det er vigtigt, at fans kan fortsætte med at se sportsbegivenheder i løbet af efteråret. Det er derfor, at vi er ved at undersøge den rolle, som vacciner kan komme til at spille i det her, siger en unavngiven regeringskilde.

- Det gør det ikke kun muligt for stadioner at køre med fuld kapacitet. Det har også den ekstra fordel, at det giver folk et incitament til at blive vaccineret.

Den nye Premier League-sæson skydes i gang fredag den 13. august, hvor oprykkerklubben Brentford med danske Thomas Frank i spidsen møder Arsenal på hjemmebane.