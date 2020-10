Ministre og fodbolden starter dialog om fans på stadion

De nuværende coronarestriktioner betyder, at der blot må være 500 personer til kampene i Superligaen og 1. division.

DBU og Divisionsforeningen havde flere idéer med til mødet - blandt andet hurtigtest af fans og mere adskillelse på tribunerne med plexiglas.

- Vi fik ikke en konklusion i dag, men der var enighed om at fortsætte dialogen, og det er vi tilfredse med. Det har vi brug for, siger DBU-formand Jesper Møller.

Den hidtidige kommunikation er foregået med kulturministeriet, så Jesper Møller betragter det som et fremskridt, at dansk fodbold nu er i direkte dialog med sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Der er aftalt et forløb den næste uges tid, hvor vi skal prøve at strukturere arbejdet.

- Vi vil fortsat vise ansvarlighed, men vi har udfordringer, der gør, at vi er nødt til at komme tilbage i et eller andet omfang, siger DBU-formanden.

Fodboldklubberne i Superligaen og 1. division risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerrestriktioner, lød det for to uger siden fra DBU og Divisionsforeningen. Udregningen var foretaget af revisionsfirmaet Deloitte.

- Vi er sammen med Divisionsforeningen klar til at investere yderligere ressourcer i at prøve at komme tilbage mod normalen, ellers vil det få konsekvenser, siger Jesper Møller.

En løsning kunne være at lave hurtigtest af fans eller yderligere adskillelse af tilskuere ved hjælp af plexiglas.

- Hvis det tager lang tid det her, kan vi måske kigge på hurtigtest. Jeg har prøvet det i lufthavnen i Aalborg. Efter testen får man resultatet ti minutter senere på en e-mail.

- Måske skal vi vænne os til det, ligesom vi for 15-20 år siden har vænnet os til ekstra security i lufthavnen, siger Jesper Møller.

Spørgsmål: Det lyder dyrt?

- Ja, det er dyrt, men hvad skal vi gøre? Vi er nødt til at gøre noget. DBU og Divisionsforeningen er klar til at investere.

- Vi har sammen med Divisionsforeningen allerede sat plexiglas op og spredt tilskuere ud på tribunerne. Men vi vil gerne i dialog med dem om, om vi kan gøre noget mere, så vi skaber den sikkerhed, der gør at smitten ikke spreder sig, siger Jesper Møller.

Ud over manglende tilskuerindtægter kan fodbolden også få strukturelle problemer, mener han.

- Selv om der åbnes op, så ved vi ikke, om vi kommer tilbage til det normale.

- Vil fansene vende tilbage på stadion, når muligheden opstår igen, eller vil de hellere sidde hjemme på sofaen? Hvordan vil sponsorerne reagere?

- Lige nu er al breddefodbold på seniorplan lukket ned. Vil de komme tilbage eller gøre noget andet, så vores medlemstal styrtdykker? spørger Jesper Møller.