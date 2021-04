Minister om vaccine til OL-atleter: Vi skal følge planen

- Jeg er bekendt med, at Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har henvendt sig om muligheden for, om der er mulighed for at rykke, således at man kan få vaccineret de danske OL-atleter og paralympiske atleter.

- Selvfølgelig skal vi tage den problemstilling seriøst og behandle det sagligt, men så længe der er udvalgt en stor gruppe mennesker, der venter på at få vaccinen, der kan sikre dem mod alvorlig sygdom, så er det dem, der kommer i første række, siger ministeren i Folketingssalen efter et spørgsmål fra Venstres idrætsordfører, Sten Knuth.

Sundhedsministeren peger på, at der lige nu er mangel på vacciner til danskerne.

- Som hovedregel mener jeg, at vi bør prioritere den rækkefølge, som sundhedsmyndighederne har sat for vores vaccine. Det bør vi af den grund, at hver gang vi ændrer, og nogle skal foran, så kommer andre bagud, siger han.