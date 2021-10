Minister: Uvist om uvaccinerede må spille Australian Open

Victorias hovedstad, Melbourne, er vært for Australian Open.

Som reglerne er i dag, skal alle atleter i Victoria være vaccineret. Men det er uklart, om reglerne også skal gælde udøvere, der kommer fra andre delstater eller lande.

Eller om de overhovedet må komme ind i landet.

- Jeg antager, at det er diskussioner, vi skal have på føderalt og nationalt niveau, siger Pakula.

- Hvad angår de specifikke regler, der vedrører Australian Open, er vi i dialog med Tennis Australia og sundhedsmyndighederne.

Myndighederne i Melbourne har gennem flere måneder forsøgt at få et smitteudbrud under kontrol. Imens har byen været lukket ned.

Nogle af restriktionerne i byen vil blive lempet, når 70 procent af byens voksne indbyggere er blevet fuldt vaccineret. Myndighederne regner med, at det kan være en realitet i slutningen af oktober.

Martin Pakula har dog et helt centralt råd til alle de tennisspillere, der har ambitioner om at deltage i grand slam-turneringen, der begynder 17. januar.

- Hvis jeg var ATP- eller WTA-spiller, ville jeg lade mig vaccinere.

- Det vil give dem de bedste muligheder for at spille i Australian Open med færrest mulige restriktioner, lyder det fra den lokale sportsminister.

Novak Djokovic, verdensranglistens nummer et, har tidligere sagt, at han håber, det ikke bliver et krav for spillerne at være vaccineret for at deltage i turneringer.

Australian Open blev tidligere i år afholdt under strenge restriktioner. Omkring 1200 spillere, trænere og andre indrejsende skulle blandt andet i 14 dages karantæne.