Miniputter kæmper sig til omkamp mod Liverpool i FA Cup

Et reservespækket Liverpool-mandskab førte 2-0, men endte med at gå fra banen med stillingen 2-2 på måltavlen efter et flot comeback af hjemmeholdet i anden halvleg.

Dermed skal de to hold mødes igen.

Stjerner som Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold og Roberto Firmino var fra start at finde på udskiftningsbænken, men efter udligningen til 2-2 blev både Salah og Firmino sendt i aktion af Jürgen Klopp.

18-årige Curtis Jones bragte Liverpool foran 1-0 efter et kvarter. Den unge midtbanespiller prikkede bolden i mål efter en fremragende aflevering ned i gennem midten af banen fra spanske Pedro Chirivella.

Det blev første halvlegs eneste mål.

Anden halvleg var kun lidt over 20 sekunder gammel, da det blev 2-0. Shrewsburys Donald Love sendte på forunderlig vis bolden i eget net i et forsøg på at cleare et Liverpool-indlæg.

Det fik hjemmeholdet til at vågne op, og som anden halvleg skred frem, måtte Adrian i Liverpool-målet diske op med et par fine redninger for at holde Shrewsbury fra at reducere.

Det lykkedes dog ikke spanieren at holde Jason Cummings fra på straffespark med lidt under en halv time tilbage at gøre det til 1-2. Englænderen var kort forinden blevet skiftet ind.

Det fik Shrewsbury til at lugte blod, og ti minutter efter var der udlignet. Igen var Jason Cummings manden, der fik de fremmødte tilskuere til at juble, da han udnyttede et kiks i Liverpool-forsvaret og prikkede bolden forbi Adrian.

Mohamed Salah og Roberto Firmino kom på banen i jagten på 3-2-målet, men Shrewsbury kæmpede videre.

I slutfasen spillede begge hold sig til gode muligheder, men stillingen forblev 2-2, og de to hold skal altså mødes igen.

Efter slutfløjtet løb tilskuere på banen for at fejre det flotte comeback.